Вулкан Ключевской выбросил пепел на 11 километров

Вулкан Ключевской на Камчатке в четверг выбросил пепел на 11 километров.

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По информации Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф растянулся на 130 километров на восток от исполина.

У Ключевского по-прежнему "красный" код авиационной опасности.

По прогнозам ученых, возможен очередной выброс пепла из вулкана на высоту до 15 километров. Директор Института Алексей Озеров отметил, что пароксизмальная фаза извержения вулкана - самая сильная - завершилась.