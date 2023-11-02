Вулкан Ключевской выбросил пепел на 11 километров
Вулкан Ключевской на Камчатке в четверг выбросил пепел на 11 километров.
По информации Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, шлейф растянулся на 130 километров на восток от исполина.
У Ключевского по-прежнему "красный" код авиационной опасности.
По прогнозам ученых, возможен очередной выброс пепла из вулкана на высоту до 15 километров. Директор Института Алексей Озеров отметил, что пароксизмальная фаза извержения вулкана - самая сильная - завершилась.
Дорога, закрытая из-за схода селя с вулкана в Усть-Камчатском районе, открыта, сообщил глава района Олег Бондаренко.