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Туристический маршрут "Малахитовая линия" стал лучшим в России

Туристический маршрут «Малахитовая линия» признали лучшим в стране. «Малахитовая линия» занял 1-е место в номинации «Лучшая экскурсия в городе». Кроме того, первое место взял и аудиогид по Малахитовой линии, а приложение маршрута заняло 2-е место в соответствующей номинации. Об этом информирует Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Определен лучший туристический маршрут России
© РИА Новости

В премии участвовали 500 проектов из 60 российских регионов, в том числе Беларуси. До финала дошли 290.

«Малахитовая линия» представляет главный пешеходный маршрут города. Его протяжённость равна 5,7 км, в состав входят 30 ключевых мест Свердловской области: музеи, парки, скульптурные и архитектурные памятники, театры и набережные.