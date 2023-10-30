Определен лучший туристический маршрут России

Туристический маршрут «Малахитовая линия» признали лучшим в стране. «Малахитовая линия» занял 1-е место в номинации «Лучшая экскурсия в городе». Кроме того, первое место взял и аудиогид по Малахитовой линии, а приложение маршрута заняло 2-е место в соответствующей номинации. Об этом информирует Центр развития туризма Нижнего Тагила.