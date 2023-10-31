Туроператоры не исключают аннуляций туров в Дагестан
Туристы пока не отказываются от поездок в Дагестан, запланированных в ближайшие дни, рассказали сегодня корреспонденту TourDom.ru в трех туроператорских компаниях. Тем не менее эксперты не исключили, что аннуляции последуют.
Генеральный директор «Дельфина» Сергей Ромашкин пояснил, что октябрь считается низким сезоном, поэтому большого потока туристов на этом направлении нет. Однако впереди трехдневные выходные, включающие День народного единства, и предстоит большой заезд в отели. «Сегодня отмен нет, но туристы реагируют не сразу, еще есть время обдумать». Еще в одной компании нам подтвердили – отмен пока нет.
Представитель «Интуриста» рассказал, что на ноябрьские праздники туроператор запланировал заезд групп по 20–30 человек. По его словам, у большинства туристов билеты с несдаваемыми тарифами, поэтому аннуляций на эти даты не ожидается. А вот на период Нового года, на который еще можно успеть вернуть билеты, клиенты вполне возможно захотят отказаться от туров.
«Аннуляции будут с фактически понесенными расходами (ФПР), размер штрафа – по решению отеля», – пояснили в компании.
Напомним, что по закону турист имеет право отказаться от тура, а туроператор – удержать свои ФПР (подробнее об этом см. Разъяснения Роспотребнадзора – Ред.). Таким образом, накануне заезда отказываться от поездки накладно: ведь организатор, скорее всего, не успеет перепродать номер в отеле, не получится и вернуть билет. Полный возврат предусмотрен только в ситуации, когда правительственным органом опубликовано заявление о нежелательности поездок в место, где запланирован отдых. В случае с Дагестаном таких сообщений нет и, очевидно, не будет. Поэтому самым правильным решением считается перенос поездки на другие даты или выбор другого направления по согласованию с туроператором.
Напомним, ранее мы писали о последствиях захвата аэропорта Махачкалы разъяренной толпой. В туристических компаниях назвали беспорядки страшным ударом по привлекательности поездок в Дагестан.