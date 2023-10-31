Туроператоры не исключают аннуляций туров в Дагестан

Туристы пока не отказываются от поездок в Дагестан, запланированных в ближайшие дни, рассказали сегодня корреспонденту TourDom.ru в трех туроператорских компаниях. Тем не менее эксперты не исключили, что аннуляции последуют.

© Tourdom

Генеральный директор «Дельфина» Сергей Ромашкин пояснил, что октябрь считается низким сезоном, поэтому большого потока туристов на этом направлении нет. Однако впереди трехдневные выходные, включающие День народного единства, и предстоит большой заезд в отели. «Сегодня отмен нет, но туристы реагируют не сразу, еще есть время обдумать». Еще в одной компании нам подтвердили – отмен пока нет.

Представитель «Интуриста» рассказал, что на ноябрьские праздники туроператор запланировал заезд групп по 20–30 человек. По его словам, у большинства туристов билеты с несдаваемыми тарифами, поэтому аннуляций на эти даты не ожидается. А вот на период Нового года, на который еще можно успеть вернуть билеты, клиенты вполне возможно захотят отказаться от туров.

«Аннуляции будут с фактически понесенными расходами (ФПР), размер штрафа – по решению отеля», – пояснили в компании.

Напомним, что по закону турист имеет право отказаться от тура, а туроператор – удержать свои ФПР (подробнее об этом см. Разъяснения Роспотребнадзора – Ред.). Таким образом, накануне заезда отказываться от поездки накладно: ведь организатор, скорее всего, не успеет перепродать номер в отеле, не получится и вернуть билет. Полный возврат предусмотрен только в ситуации, когда правительственным органом опубликовано заявление о нежелательности поездок в место, где запланирован отдых. В случае с Дагестаном таких сообщений нет и, очевидно, не будет. Поэтому самым правильным решением считается перенос поездки на другие даты или выбор другого направления по согласованию с туроператором.