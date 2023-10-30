Эксперт АТОР рассказал, как события в аэропорту Махачкалы могут отразиться на туризме
После беспорядков в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября аннуляций туров в Дагестан пока не было, но, возможно, туристы просто заняли выжидательную позицию, рассказал "РГ" вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Однако он подчеркнул, что имиджу региона нанесен значительный ущерб. "Только после пандемии сформировалось восприятие Дагестана как относительно космополитического и комфортного для туристов региона. Этот фактор во многом способствовал тому, что туда потянулись туристы", - говорит эксперт.
По его словам, к счастью, все произошло не в разгар туристического сезона, то есть - не летом. Это значит, что большого числа отказов от запланированных турпоездок в этот регион не будет, и если протестных и националистических акций больше не последует, то к открытию нового сезона ситуация стабилизируется. В противном случае, конечно, турпоток в Дагестан может резко сократиться, не исключил Мурадян.
Он также отметил, что сегодня под угрозой оказались полеты и вылеты на каникулярные даты, а это довольно большая международная программа. Из-за нестабильной обстановки иностранные перевозчики могут просто пересмотреть свои полеты в Дагестан, а это нанесет ему еще и экономический ущерб.
Эксперт пояснил, что с учетом санкционной специфики, сегодня именно южные аэропорты получили большой прирост международных полетов за счет использования самолетов "Сухой Суперджет". И сейчас если стратегия будет пересмотрена, перевозчики легко могут переправить самолеты на другие маршруты. Вернуть их будет очень сложно.
Поэтому Дагестану, как региону, который развивал туризм, сегодня нужно провести большую работу над ошибками, а также гарантировать безопасность своим перевозчикам и туристам.