Как события в аэропорту Махачкалы могут отразиться на туризме

После беспорядков в аэропорту Махачкалы в ночь с 29 на 30 октября аннуляций туров в Дагестан пока не было, но, возможно, туристы просто заняли выжидательную позицию, рассказал "РГ" вице-президент АТОР Артур Мурадян.

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Однако он подчеркнул, что имиджу региона нанесен значительный ущерб. "Только после пандемии сформировалось восприятие Дагестана как относительно космополитического и комфортного для туристов региона. Этот фактор во многом способствовал тому, что туда потянулись туристы", - говорит эксперт.

По его словам, к счастью, все произошло не в разгар туристического сезона, то есть - не летом. Это значит, что большого числа отказов от запланированных турпоездок в этот регион не будет, и если протестных и националистических акций больше не последует, то к открытию нового сезона ситуация стабилизируется. В противном случае, конечно, турпоток в Дагестан может резко сократиться, не исключил Мурадян.

Он также отметил, что сегодня под угрозой оказались полеты и вылеты на каникулярные даты, а это довольно большая международная программа. Из-за нестабильной обстановки иностранные перевозчики могут просто пересмотреть свои полеты в Дагестан, а это нанесет ему еще и экономический ущерб.

Эксперт пояснил, что с учетом санкционной специфики, сегодня именно южные аэропорты получили большой прирост международных полетов за счет использования самолетов "Сухой Суперджет". И сейчас если стратегия будет пересмотрена, перевозчики легко могут переправить самолеты на другие маршруты. Вернуть их будет очень сложно.