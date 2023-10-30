Ингушетия стала более привлекательна для туристов

В Ингушетии в этом году увеличился туристический поток. С января по сентябрь в республике побывали 86 тысяч гостей из других регионов, что больше на шесть процентов, по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Причина - не только в растущем интересе к региону среди россиян, но и в развитии туристической инфраструктуры в горных районах Ингушетии, куда, прежде всего, и едут туристы. Например, в Джейрахском районе выросло количество гостевых домов, также увеличился номерной гостиничный фонд курорта "Армхи", он может предложить 450 комфортных номеров. Кстати, в развитие его курортной инфраструктуры планируется направить 13 миллиардов рублей.

"Несомненно, это повлияет на дальнейший рост посещаемости республики туристами", - считает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По словам руководителя регионального комитета по туризму Руслана Цурова, были проведены интересные рекламные кампании по привлечению отдыхающих. По его словам, рост туристов в Ингушетии - это уже тенденция. С каждым годом в республику едут отдохнуть все больше жителей других регионов страны.

Так, в 2021 году в Ингушетии отдохнули 103 тысячи человек, в 2022-ом - 106 тысяч, по прогнозу по итогам нынешнего года это будет уже около 115 тысяч.

Турагентства зачастую предлагают клиентам посетить Ингушетию на выходных. Туры выходного дня в республику особенно популярны у жителей Юга и Северного Кавказа.

Плюсы региона - мягкий климат даже зимой и более трех с половиной тысяч исторических памятников - древних родовых башен ингушей и других.