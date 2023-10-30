В АТОР сообщили о подорожании отдыха в России на ноябрьские

Стоимость туров по России на ноябрьские праздники выросла на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем наиболее заметно подорожал отдых в Кавказских Минеральных Водах и Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
При этом спрос на поездки по стране на праздники вырос незначительно. Наибольшей популярностью пользуются Краснодарский край, экскурсионные туры по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, а также Москву, Северный Кавказ, Казань, Калининград и Тюменскую область.