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В АТОР сообщили о подорожании отдыха в России на ноябрьские праздники

Стоимость туров по России на ноябрьские праздники выросла на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем наиболее заметно подорожал отдых в Кавказских Минеральных Водах и Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

В АТОР сообщили о подорожании отдыха в России на ноябрьские
© Авторадио

При этом спрос на поездки по стране на праздники вырос незначительно. Наибольшей популярностью пользуются Краснодарский край, экскурсионные туры по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург, а также Москву, Северный Кавказ, Казань, Калининград и Тюменскую область.