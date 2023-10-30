В АТОР сообщили о подорожании отдыха в России на ноябрьские

Стоимость туров по России на ноябрьские праздники выросла на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем наиболее заметно подорожал отдых в Кавказских Минеральных Водах и Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.