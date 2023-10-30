Дикие кабаны напугали туристов в Псковской области

«Неожиданно три кабана, очень большие, стоят перед нами прямо на тропинке, перекрыли дорогу. Мы поднимались снизу от церкви, а они стояли на тропе: видимо, тоже поднимались наверх, только сбоку. Они просто огромные: не кабанчики маленькие, а черные кабаны с половину меня ростом», — рассказала женщина.