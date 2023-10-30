В АТОР сообщили о подорожании отдыха в России на ноябрьские праздники

Стоимость туров по России на ноябрьские праздники выросла на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем наиболее заметно подорожал отдых в Кавказских Минеральных Водах и Московской области. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© Unsplash

"Праздничные туры по России выросли в цене на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост цен произошел в Кавминводах и Подмосковье", - говорится в сообщении.

Спрос на туры по России на ноябрьские праздники вырос незначительно по сравнению с тем же периодом 2022 года, страна заняла пятое место в рейтинге самых востребованных направлений для отдыха на этот период. Наибольшей популярностью пользуется Краснодарский край (30-44% продаж), Кавминводы, Подмосковье, экскурсионные туры, в основном по Золотому кольцу, Санкт-Петербург, а также Москва, Северный Кавказ, Казань, Калининград и Тюменская область, рассказали в АТОР.