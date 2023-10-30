В Карачаево-Черкесии открыли для туристов сторожевую башню времен Кавказской войны

Красногорская сторожевая башня, сохранившаяся со времен Кавказской войны, впервые открыта для посещения в Карачаево-Черкесии. Внутри башни размещена коллекция исторических фотографий и предметов.

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«Красногорская башня была построена в 1832—1837 годах и являлась сторожевым постом Верхне-Никольского укрепления во время Кавказской войны. Башня возведена на правом берегу реки Кубани, которая долгое время была границей между Османской и Российской империями. У гостей и жителей Карачаево-Черкесии появилась уникальная возможность посетить это историческое сооружение», — рассказала ТАСС заместитель директора государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника им. М. Байчоровой Мариям Шаханова.

Она отметила, что башня расположена в станице Красногорской Усть-Джегутинского района республики. В ее залах посетители смогут ознакомиться с фотографиями, рассказывающими о людях и событиях того времени, предметами быта и материальной культуры. В экспозиции также представлены схемы и чертежи самой башни.