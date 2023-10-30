Россияне не отказываются от отдыха в Дагестане – туроператоры
Инцидент в аэропорту Махачкалы не привел к отказу туристов от отдыха в Дагестане и на Северном Кавказе в целом, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.
«Загрузка на всех курортах (Северного Кавказа – прим. Агентства «Москва») высокая, было очень активное раннее бронирование осенних туров. Больше всего – в Кавминводах. Причем переполнены не столько санатории, сколько отели. Много туристов в Карачаево-Черкесии, на Домбае. На курортах Дагестана, во Владикавказе практически нет мест. Информации об аннуляции забронированных вперед туров у нас пока нет», – приводит пресс-служба слова председателя регионального союза туриндустрии СКФО Умара Айдинова.
В воскресенье, 29 октября, аэропорт Махачкалы был временно закрыт на прилеты и вылеты в связи с проникновением людей на перрон. Позже в Росавиации уточнили, что выполнение рейсов в Москву отложено до нормализации ситуации в воздушной гавани.