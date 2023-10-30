Россияне не отказываются от отдыха в Дагестане – туроператоры

«Загрузка на всех курортах (Северного Кавказа – прим. Агентства «Москва») высокая, было очень активное раннее бронирование осенних туров. Больше всего – в Кавминводах. Причем переполнены не столько санатории, сколько отели. Много туристов в Карачаево-Черкесии, на Домбае. На курортах Дагестана, во Владикавказе практически нет мест. Информации об аннуляции забронированных вперед туров у нас пока нет», – приводит пресс-служба слова председателя регионального союза туриндустрии СКФО Умара Айдинова.