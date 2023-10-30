Россиянам назвали лучшие направления для отдыха в ноябре

В топ-6 направлений для внутреннего туризма в ноябре вошли Байкал, Великий Устюг, Алтай, Карелия, Адыгея и Дагестан. Подборку маршрутов для отдыха в конце осени составил гендиректор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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По словам Арутюнова, для визита на Байкал подойдет любое время года. А вот в Великий Устюг стоит отправиться тем, кто хочет заранее зарядиться новогодним настроением. Горам Алтая осень добавляет красок, поэтому эксперт советует выбрать именно это время года для поездки.

«У туристов пользуются популярностью экскурсии на водоемы Ая, Манжерок, Телецкое озеро, реку Катунь, на гору Белуху», - рассказал Дмитрий Арутюнов телеканалу 360.

Любителям активного отдыха специалист советует Карелию. В Адыгее можно насладиться национальной кухней и музыкой. Эксперт советует посетить плато Лаго-Наки, природа которого считается самой красивой. В Дагестане гостям предлагают гастротуры, а также посещение горных деревень и мечетей.

Также Арутюнов предлагает рассмотреть вариант небольшого путешествия в Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Если хочется отдохнуть на море, можно полететь в Бахрейн, на Мальдивы, в Таиланд, на Шри-Ланку или в Мьянму.