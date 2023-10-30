Нижний Новгород вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре
Нижний Новгород вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха с детьми в ноябре. Рейтинг составили эксперты платформы Tvil.ru.
Самый удобный вариант для отдыха с детьми в ноябре — осенние каникулы детей. Также семьи часто бронируют номера в гостиницах на выходные в последний месяц сезона.В рейтинге самых популярных городов для отдыха с детьми Нижний Новгород занял 6 место. В среднем семьи планируют задержаться в столице ПФО на 3 ночи при средней стоимости ночи в отеле в 4,7 тысячи рублей.
На первой строчке рейтинга оказался Санкт-Петербург с 12% всех бронирований. Также в топ 5 вошли Сочи, Москва, Казань и Кисловодск. Замкнули десятку Ярославль, Геленджик, Красная Поляна и Новосибирск.