Раскрыто число находящихся в Дагестане туристов

В настоящее время в Дагестане находятся несколько тысяч организованных туристов. Число путешественников Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

© Lenta.ru

По словам эксперта, если аэропорт Махачкалы не откроют в течение суток, то для их возвращения могут быть использованы авиагавани других северокавказских республик.

«На Кавказе достаточное количество аэропортов, которые продолжают работу, — пояснил он. — Ближайший, по-моему, Грозный, несколько часов езды. Если аэропорт [Махачкалы] завтра не откроется, будем перевозить в действующие аэропорты, предоставим трансфер бесплатный».

Более того, Ромашкин заявил, что сложившаяся ситуация вряд ли отразится на турпотоке в Дагестан. При этом, как отметил специалист, имиджевые потери неизбежны. Пока аннуляций путевок не регистрируется, однако изменения возможны во второй половине дня.

Ранее в октябре сообщалось, что аэропорты в городах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) работают в штатном режиме после беспорядков в Махачкале. Так, в частности, стало известно, что стабильная ситуация наблюдается в Грозном, Магасе и Владикавказе.