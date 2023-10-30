Почему рост числа туристов в Карелии отрицательно отразился на экономике региона

В последние годы туристы рванули покорять Карелию. Этому способствовало и закрытие зарубежных направлений, и хорошая реклама. Однако осенью этого года регион оказался в лидерах по росту инфляции на Северо-Западе. В пресс-службе Банка России назвали причину: рост цен на аренду жилья произошел из-за наплыва туристов. Как и почему это произошло, разбирался «ФедералПресс».

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Как вырос турпоток в Карелию и почему

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Сильнее всего инфляция в сентябре выросла в Республике Карелии: с 5,62 % в августе до 7,42 % в сентябре. Регион по этому показателю обогнал даже Калининградскую область, где в последнее время инфляция растет стремительнее всего на Северо-Западе. Причиной роста в Банке России назвали рост цен на аренду квартир после увеличения турпотока.

Как «ФедералПресс» сообщили в правительстве региона, поток туристов действительно значительно вырос. Так, в 2020 году он составлял 840 тыс. человек, в 2021 – 957 тыс. человек, в 2022 – 1,5 млн человек, а в январе–августе в регионе побывали уже 1 041 414 человек. Прогнозируется, что к этому числу прибавится еще порядка 300 тыс. туристов, которые посетили регион в сентябре.

В пресс-службе Национального туроператора Алеан также отметили рост турпотока. «С января по октябрь 2023 года число бронирований отелей в Петрозаводске выросло на 64 % относительно аналогичного периода прошлого года (учитываются туры, купленные на даты до конца года, время поездки – с января по декабрь). Число бронирований баз отдыха за это же время выросло в 2,5 раза», – рассказали «ФедералПресс» в организации.

Специалисты Национального туроператора Алеан перечислили и причины такого туристического бума. Среди них: активная реклама туристических локаций, частности, горного парка «Рускеала», повышение транспортной доступности (модернизированный аэропорт и увеличение авиарейсов между Москвой и Карелией увеличилось). Сюда можно отнести теплый летний сезон в этом году, а также и то, что туристы, которые планировали поездку в Финляндию, переориентировались на Карелию.

Хватает ли туристам мест размещения

Несмотря на то что количество туристов в регион стало ездить на несколько сотен тысяч больше, мест там для размещения там исчисляется в десятках тысяч. Так, в правительстве региона «ФедералПресс» отметили, что в Карелии действует 310 коллективных средств размещения на 12 523 койко/мест. Также, кроме коллективных средств размещения, есть и гостевые дома, одиночные глэмпинги, избы и т.д. Таким образом, учтено 836 разнообразных объектов размещения на 18 925 койко/мест.

Об острой нехватке мест размещения признавалось региональное Минэкономразвития еще в июне этого года. Дефицит испытывают как районы Приладожья, так и северные территории.

В пресс-службе Национального туроператора Алеан отметили, что из-за нехватки мест туристы бронируют себе жилье заранее. Так, туры на июль-август раскупают еще в марте, на новогодние заезды – в сентябре. На данный момент можно найти места в отелях и базах отдыха на ноябрь и декабрь до праздничных дат, с новогодними турами сложнее: большинство объектов размещения занято. Городские отели выкуплены под экскурсионные группы.

Власти еще прошлой весной заявляли, что придумали, как бороться с дефицитом мест для туристов. Построить глэмпинги. Однако этой меры, по всей видимости, оказалось недостаточно.

Что происходит с ценами на места размещения для туристов

Как сообщили «ФедералПресс» в правительстве региона, на основании результата анализа, проведенного региональным минэкономразвития, на сервисе Авито, долгосрочная аренда однокомнатной квартиры в Петрозаводске и в Сортавале составляет от 15 тыс. рублей в месяц, краткосрочная аренда от 2 тыс. рублей в сутки. «Серьезных сезонных колебаний не наблюдается», – отметили власти.

Однако с ними не согласился не только Банк России, но и Карелиястат, который также зафиксировал резкий рост на аренду квартир в последние месяцы.

По данным Карелиястата, если в сентябре 2022 года арендовать однокомнатную квартиру в среднем стоило 16 тыс. рублей, а двухкомнатную – 18,7 тыс. рублей, то в сентябре 2023 года цена выросла до 21,2 тыс. рублей и 30 тыс. рублей, соответственно. Таким образом, стоимость аренды за однокомнатную квартиру взлетела на 32 %, а за двухкомнатную на 60,5 %.

Цены на частный сектор, согласно данным статистики, росли почти каждый месяц, но сильный скачок зафиксирован именно в августе – сентябре 2023 года