Из аэропорта Благовещенска запустили дополнительные рейсы в Красноярск

К ежедневным рейсам из Благовещенска в Красноярск добавились дополнительные. Вылеты будут осуществляться в утреннее время по понедельникам и субботам.

© 1Рег_2x2.su

Об изменениях в расписании сообщила пресс-служба аэропорта Благовещенска. По данным специалистов, полётную программу расширяет авиакомпания «Россия».

Помимо дополнительных рейсов в Красноярск, авиакомпания начинает работу по новым для себя направлениям – из Благовещенска им. Н.Н. Муравьёва-Амурского самолёты будут отправляться во Владивосток и Южно-Сахалинск.

В столицу Приморья рейсы запланированы по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Улететь на Сахалин можно будет по понедельникам и субботам.