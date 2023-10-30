Из аэропорта Благовещенска запустили дополнительные рейсы в Красноярск

К ежедневным рейсам из Благовещенска в Красноярск добавились дополнительные. Вылеты будут осуществляться в утреннее время по понедельникам и субботам.
Об изменениях в расписании сообщила пресс-служба аэропорта Благовещенска. По данным специалистов, полётную программу расширяет авиакомпания «Россия».
Помимо дополнительных рейсов в Красноярск, авиакомпания начинает работу по новым для себя направлениям – из Благовещенска им. Н.Н. Муравьёва-Амурского самолёты будут отправляться во Владивосток и Южно-Сахалинск.
В столицу Приморья рейсы запланированы по понедельникам, четвергам, пятницам и субботам. Улететь на Сахалин можно будет по понедельникам и субботам.
В пресс-службе аэропорта напомнили, что сейчас продолжается работа с авиакомпаниями по формированию сезонного расписания. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта, с условиями перевозки и стоимостью авиабилетов – на сайтах авиакомпаний и у их представителей.