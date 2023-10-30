В Коми заработает маршрут на Маньпупунер через Троицко-Печорский район

Согласно планам, туристические группы смогут достигнуть плато, добравшись на автомобиле до ближайшего населенного пункта, расположенного рядом с заповедником Печоро-Илычский – деревни Еремеево, после чего продолжат путь на снегоходах.

Администрация заповедника Печоро-Илычский начнет принимать заявки от посетителей и туроператоров с 1 ноября для выдачи необходимых пропусков и организации посещения туристических групп на этой особо охраняемой природной территории.

Этот маршрут вызывает большой интерес, так как, по словам опытного туристического гида Алексея Ларионова, в настоящее время уже формируется спрос со стороны туристов, и с 5 января запланировано отправление первой группы к столбам выветривания. Кроме того, для более опытных и отважных путешественников разработан зимний маршрут до загадочного Перевала Дятлова, где предусмотрено ночное пребывание в экспедиционной палатке на этом мистическом и таинственном месте.