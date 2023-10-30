45% нижегородцев любят уходить в отпуск летом. При этом 2 из 3 жителей столицы Приволжья уже запланировали свои каникулы на 2024 год. В опросе сервиса SuperJob, который проходил с 24 по 27 октября 2023 года, приняли участие экономически активные граждане из Нижнего Новгорода, имеющие постоянную работу.

Отпуск на будущий год уже запланировало 68% нижегородцев. Если летом любят отдыхать более 40% опрошенных, то зимой — всего 5%. Весной берут отпуск 10% респондентов, а осенью — 8%. Кроме того, 10% без разницы, когда отдыхать, — они пойдут в отпуск по графику, составленному отделом кадров.

Женщин, которые планируют отдых в летние месяцы, больше, чем мужчин (72 и 64% соответственно). Так, 14% мужчин не имеют пожеланий по дате отпуска и ходят отдыхать по графику. И только 7% женщин не имеют предпочтений по времени отпуска.

Также отдых летом чаще планируют опрошенные в возрасте от 35 до 44 лет (48%). Респонденты до 34 лет чаще, чем старшее поколение, соглашаются на отпуск по графику (15%). Более того, жителям с детьми отпуск летом или весной нужен больше, чем бездетным.

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц готовы пойти в отпуск по графику чаще тех, кто зарабатывает больше.