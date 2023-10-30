Пермский санаторий продает путевки по цене туров в ОАЭ

Путевки на пермский курорт «Ключи», который занял седьмую строчку рейтинга лучших здравниц России, стоят как отдых в дорогих зарубежных отелях. Бюджетный двухнедельный тур в «Ключи» выйдет от 120 тысяч рублей на двоих. За эту цену можно отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказала URA.RU директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Вдвоем можно слетать в ОАЭ за 120 тысяч рублей в ноябре. В стоимость входят проживание на 11 ночей в четырехзвездочном отеле, перелет из Москвы и обратно, питание — завтраки. Здесь не будет трехразового питания, как в „Ключах“ и лечения, но вы отдохнете в другой стране у моря, где тепло. Сможете посетить экскурсии», — рассказала Балыбердина корреспонденту агентства.

Она добавила, что за такую же стоимость можно слетать в Египет из Перми. Здесь уже будет питание по системе «Все включено». Еще один вариант — санатории Ставропольского края. В Ессентуки, Кисловодск или другие курорты летом тоже можно найти путевки за 120 тысяч рублей на двоих на две недели, в которые включен перелет из Перми. Самые дорогие путевки в «Ключи» стоят около 300 тысяч рублей на двоих. За эту цену можно снять персональный домик на территории курорта или отдохнуть в Таиланде.