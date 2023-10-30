Увеличение турпотока, узнаваемость региона: В Агинском Бурятском округе подвели итоги турсезона
В администрации Агинского Бурятского округа состоялось ежегодное совещание по развитию туризма «Закрытие туристического сезона 2023». На нем обсудили перспективные проекты на 2024 год, активность предпринимателей и меры господдержки.
«Туризм хорошо набирает обороты в целом по региону. В Агинском округе у нас также положительные результаты. К примеру, гастрофестиваль «Хорхог» в 2021 году посетили всего 500 туристов, а в 2023 году мы встретили на агинской земле уже 5500 гостей», - рассказала замминистра экономики региона Юлия Иванова.
Она отметила, что в 2023 году событийные мероприятия Агинского округа охватили более 10 тысяч человек. Самые популярные вошли в финал Всероссийского конкурса лучших событий сферы туризма.
«Сразу после совещания мы посетили культовый этнографический комплекс «Эхэ-хадан» возле озера Ножий. Это очень красивое место, где обитают лебеди. И туристы часто его посещают. Однако комплекс нуждается в благоустройстве. Возят туристов туда очень многие туркомпании и нужно всем месте подумать о преображении этой территории. Конечно, мы его возьмем под свое крыло»,- добавила Юлия Иванова.
В 2023 году более 60 тысяч туристов провели в Агинском округе больше суток.
«Это очень хороший показатель, ведь гости задерживаются больше одного дня. Среди достижений – создание благоустроенных санитарных зон. Вся работа по развитию сферы туризма будет продолжена. Предприниматели уже готовят новые проекты», - подытожила Юлия Иванова.
Также предприниматели проявили инициативу собираться один раз в месяц на местах в районах и сверять проделанную работу и ставить новые планы, в том числе и по наполнению событийного календаря.