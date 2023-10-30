В Агинском Бурятском округе подвели итоги турсезона

«Сразу после совещания мы посетили культовый этнографический комплекс «Эхэ-хадан» возле озера Ножий. Это очень красивое место, где обитают лебеди. И туристы часто его посещают. Однако комплекс нуждается в благоустройстве. Возят туристов туда очень многие туркомпании и нужно всем месте подумать о преображении этой территории. Конечно, мы его возьмем под свое крыло»,- добавила Юлия Иванова.