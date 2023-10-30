Иркутская область организует поездки на Байкал для иранских туристов

Иркутская область заключила экспортный контракт в сфере туризма с Ираном и организует для туристов из этой страны путешествия на озеро Байкал.

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"По итогам участия в международной промышленной выставке Expo-Russia Iran 2023 в Республике Иран между иркутской и иранской туристическими компаниями подписан экспортный контракт по продвижению туристического продукта "Экскурсионные туры на Байкал" на иранском рынке. В рамках данных экскурсионных продуктов иранские туристы посетят озеро Байкал и другие интересные природные объекты, а также познакомятся с местными памятниками истории и архитектуры", - сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Сколько туристов из Ирана и когда примет Иркутская область, пока не сообщается.

Байкал - объект всемирного наследия ЮНЕСКО, самое глубокое озеро в мире, содержащее до 20% мировых запасов пресной воды. Это популярное туристическое направление в России. Посетить озеро можно со стороны Иркутской области и Республики Бурятия.

До пандемии коронавируса Байкал пользовался высокой популярностью у туристов из Китая. Из-за пандемии поток иностранных турпоток резко сократился и до сих по не смог восстановиться до прежнего уровня, который составлял более 300 тыс. человек в год.