Смотровая площадка появилась на Соколиной горе в Новокузнецке

В Новокузнецке на Соколиной горе, с которой открывается красивый вид, благоустроили смотровую площадку.

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В Новокузнецке на горе Соколиной в Куйбышевском районе открыли официальную экологическую тропу. Ее оборудовали на юге горы на левом берегу реки Кондома. Поднявшись до вершины, гуляющие по тропе оказываются на смотровой площадке.

Как сообщили в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, тропу назвали "Красная горка". Ее можно найти с помощью указателей. Благодаря ступенчатому трапу стало удобнее подниматься на вершину, где расположена смотровая площадка.

Как уточнили организаторы маршрута, старт тропы начинается недалеко от остановочной платформы "9 км".