Возобновлены прямые перелеты между Москвой и Гомелем

Прямой авиарейс связал Москву и Гомель. Маршрут между городами возобновили спустя 17 лет. Корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Каратаев провожал пассажиров во «Внуково».

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Из пассажирского терминала А в международном аэропорту «Внуково» почти 100 человек вылетают в Гомель. Сам самолет заполнился на 85%. По словам представителя авиакомпании, для первого рейса это отличный результат. Первого пассажира рейса Москва-Гомель у стойки регистрации встречают как почетного гостя. На малую родину Елена Лупанова ездит порой по несколько раз в месяц.

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«Я лечу на свою родину, там, где я рождена, и люблю ее, родину свою, хоть я здесь проживаю, мысли всегда там», – сказала первый пассажир рейса Москва-Гомель Елена Лупанова.

Долететь из Москвы в Гомель можно меньше, чем за полтора часа. Рейсы прямые, без пересадок. А последние 17 лет путь был долгим и неудобным. Вначале нужно было ехать в Минск, и уже оттуда в Гомель. Дорога на автомобиле занимает 10 часов, поездом – больше 12.

«Это равносильно тому, что мы бы доехали до ближайшей области. Мы отсюда вылетаем, бабушка приготовит ужин, а дедушка нас встретит. 15 минут – и мы дома», – отметила пассажир Янина Степанова.

«Я хотела ехать поездом, но моя сестра, которая живет в Гомеле, прислала мне новость, буквально месяц назад: «Смотри, у нас открывается сообщение». Я думаю, как здорово, нужно полететь первым рейсом», – поделилась пассажир Нина Кабанова.

«Пять тысяч, нормально. И по телефону купил, на сайте, две секунды – и мы купили», – сказал пассажир Александр Осипов.

Минимальная цена билета – меньше трех тысяч рублей. Рейсы между Москвой и Гомелем будут выполнять трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.

«Этот рейс позволяет не только жителям гомельского региона и соседних областей Беларуси и РФ путешествовать из Гомеля в Москву, но это также с нашими партнерами, и аэропортом «Внуково» в первую очередь, и российскими авиакомпаниями позволит перевозить пассажиров транзитом через Москву по целой сети маршрутов российских авиакомпаний», – отметил генеральный директор авиакомпании-перевозчика Игорь Николаевич Чергинец.

«Мы как аэропорт уверены, что предоставим самый лучший сервис, который можем предоставить. Не забываем, что в этом году у нас открыто метро. Мы стали первым аэропортом, куда можно с легкостью и комфортом доехать, не выходя на улицу, и подняться прямо к стойкам регистрации», – напомнил первый заместитель генерального директора международного аэропорта «Внуково» Дмитрий Ерзакович.

Этот рейс будет способствовать и укреплению деловых связей. Товарооборот между странами постоянно растет. А вместе с ним увеличивается и число командировок.

«В первую очередь, в условиях этого рейса находится экономика. Гомель – второй по численности населения город Беларуси. Имеет весьма тесные связи с Россией, имеет предприятия, работающие на территории РФ, экспортирующие сюда товары. Причем, предприятия весьма серьезного значения», – сказал советник-посланник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Шпаковский.

Для многих прямой перелет стал возможностью увидеть родственников или просто отправиться в путешествие, на которое раньше не решались из-за неудобного маршрута.