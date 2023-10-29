Аэропорт Махачкалы закрыли для полетов из-за беспорядков

Аэропорт Махачкалы закрывают для полетов из-за беспорядков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сейчас в небе над авиагаванью кружат рейсы из Нижневартовска и Москвы. Отмечается, что самолеты, возможно, будут переправляться в аэропорты соседних республик.