1000-летие Суздаля: 5 причин отправиться туда летом 2024 года

В 2024 году исполнится 1000 лет с появления первого известного письменного упоминания Суздаля. Туристы охотно приезжают на «праздник огурца» и посещают Спасо-Евфимиев мужской монастырь, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в будущем году в регионе ожидают около 20 тысяч гостей. «Газета.Ru» узнала у сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника, как город готовится к знаменательной дате и почему туда непременно стоит отправиться следующим летом.

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Музейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь»

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Основанный в 1352 году Спасо-Евфимиев мужской монастырь вместе с другими архитектурными комплексами Владимиро-Суздальского музея-заповедника входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории монастыря рядом с восточной стеной Спасо-Преображенского собора, предположительно, находится могила князя Дмитрия Пожарского.

В разные годы монастырь был духовным центром, политическим убежищем и тюрьмой, а также сельскохозяйственным учреждением. Там функционировали монастырский сад и аптекарский огород, которые будут восстановлены к тысячелетию Суздаля. Об этом рассказал заместитель генерального директора Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе Олег Рожков.

«Сад спроектирован так, что основная высокая зелень будет сведена в одну часть — и откроется вид на стены. Центральная аллея будет увита цветущей кустистой липой. В центре будет беседка, которая существовала исторически», — поделился Рожков.

Он добавил, что сакральность монастырского сада заключается в том, что все растения имеют определенную символику. Клен — это символ древа спасения, от которого по легенде произошел животворящий крест. Лилия — символ Троицы, Ирис — символ чистоты Девы Марии, шиповник — символ страданий Христа. В саду трудятся монахи между молитвами.

На территории монастыря также восстанавливают аптекарский огород, где разбиты удобные дорожки. Входная зона, настоятельский сад и аптекарский огород будут готовы в этом году и весной откроются для посетителей.

Кроме того, на территории Спасо-Евфимиева монастыря можно посетить несколько церквей и корпусов, послушать духовные песнопения мужского хора и концерты колокольных звонов, а также подняться на звонницу и попробовать ударить в колокол.

Суздальский Кремль

Еще одна жемчужина Владимиро-Суздальского музея-заповедника — Кремль в Суздале. Его валы протяженностью 1400 метров были созданы в начале прошлого тысячелетия, с течением времени они неоднократно видоизменялись. В 1719 году рубленый город сгорел, а стены срезали и решили не восстанавливать — до наших дней крепостные валы сохранились как места для прогулок. В разрывах между валами были ворота в крепость.

Одной из главных достопримечательностей Суздальского Кремля является построенный в 1255 году Рождественский собор — памятник белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской Руси домонгольского периода. Рядом располагаются Архиерейские палаты, где сейчас проходят выставки.

Директор по работе с партнерами Владимиро-Суздальского музея-заповедника Елизавета Виноградова сообщила, что летом туда впервые привезут экспонаты, которые долгие годы хранились в Москве:

«Выставка «Русский Феникс» станет главным открытием лета 2024 года. Музей ожидает посещения первых лиц не только регионального, но и федерального уровня. Ее суть заключается в том, что многие предметы, сокровища Владимиро-Суздальской земли, которые были забраны царями в Москву, впервые вернутся на историческую родину.



Это невероятно масштабный проект с точки зрения культурной значимости и логистики».

Выставка расскажет об истории Суздальской земли, ее расцвете и возрождении. Наибольшего подъема Владимиро-Суздальское княжество достигло во второй половине XII — начале XIII века при князьях Андрее Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо. В этот период там активно строились новые города и развивались старые, возводились храмы и другие архитектурные сооружения, росла экономика и поднималось земледелие.

По словам Виноградовой, город готовится принять около 20 тысяч туристов в свой юбилейный год.

Международный фестиваль огурца

С 2001-го на многих площадках Суздаля ежегодно проходит Фестиваль огурца. Издавна Суздальское Ополье, раскинувшееся между реками Клязьмой, Нерлью и верховьями Селекши, славилось своими плодородными землями. В XVIII веке там начали выращивать и огурцы — благодаря парникам и теплицам предприимчивые огородники собирали первый урожай уже в мае и продавали его в окрестных городах. Обычно фестиваль проходит в середине лета — в 2023-м он стартовал 15 июля.

«Праздник огурца стал настоящим туристическом брендом Суздаля. Он сочетает местные особенности — многовековую культуру земледелия в Ополье, — с общими ценностями: трудолюбием русского народа и в то же время традициями нашей зрелищной культуры», — сказала генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева.

В программе фестиваля — хороводы, танцы, конкурсы, мастер-классы по засолке огурцов, дегустации, анимационные и игровые площадки, в том числе старинный аттракцион «Закрутиха», чьи элементы выполнены по чертежам и рисункам XVIII-XX веков. В гастрорядах предложат разносолы, пряные заготовки, пироги и разные виды варенья, включая любимое Ивана Грозного — огуречное.

Рядом с Суздалем у места впадения реки Мжары в Каменку находится средневековый могильник с захоронениями XI-XII веков. Сейчас он выглядит как заросший пустырь на возвышенности, где видны небольшие холмики. По словам Рожкова, там находятся около 800 древних могил, большая часть которых была вскрыта археологами.

«Некрополь расположен полумесяцем по реке Мжара. В 1850 году граф Уваров начал раскапывать могилы — но поскольку первые захоронения были славянскими, людей уже хоронили без вещей, поэтому ничего интересного кроме скелетов он не нашел», — сказал Рожков.

В 1970-х годах на кургане проводилась системная работа Института археологии и Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которые раскопали практически весь некрополь. Немногочисленные найденные вещи представлены на выставке в Спасо-Евфимиевом монастыре — украшения, ткани, тесьма. В основном археологи изучали антропологические особенности костей и обряды захоронения — как лежит тело, куда ориентировано, сколько человек в могиле.

Как рассказал заместитель гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника по научной работе, в ближайшие годы некрополь превратят в ландшафтный парк.

«Это огромная территория порядка 50 гектаров, которая станет четко очерченным ландшафтным парком с сетью дорожек. На нетронутой части размером в два гектара будет воссоздан внешний вид некрополя образца XI-XII веков. На самой высокой видовой точке будет смотровая площадка и зона для отдыха — все без капитальных строений», — сказал Рыжков.

Он отметил, что к летнему сезону 2024 года ландшафтный парк сделать не успеют, но туристы смогут посетить территорию некрополя в его актуальном виде.

Выставка «Икона «Богоматерь Боголюбская» во Владимире

Поездку в Суздаль можно совместить с посещением Владимира — в январе 2024 года в Музейном центре «Палаты» откроется выставка «Икона «Богоматерь Боголюбская». Новое обретение». Проект станет первым и важнейшим событием в рамках празднования 1000-летия первого письменного упоминания Суздаля.

Боголюбская Богородица была написана в 1158-1160-х годах по заказу князя Андрея Боголюбского после чудесного явления ему Богоматери. Святыня связана с зарождением русской государственности и считается покровительницей Владимиро-Суздальской земли и всей Руси.

«Сама икона бесценна, а история ее реставрации — по сути, нового обретения, — удивительна: на восстановление первоначального облика ушло около 100 лет, — рассказала Проничева. — То, что лик Богородицы мы сможем увидеть практически таким же, каким его видел Андрей Боголюбский, — это настоящее чудо. И экспонирование такого уникального памятника потребовало от нас новых проектных решений».