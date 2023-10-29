«Туристам тут не рады»: группа отдыхающих в Ленобласти попала в лесную западню
Группа туристов в Ленинградской области накануне попала в странную и крайне неприятную историю. Они отправились на автомобилях к живописному озеру возле поселка Новожилово в Приозерском районе (недалеко от Ладожского озера). Однако, когда возвращались, обнаружили, что единственная дорога, по которой они ехали, перекопана довольно глубоким рвом.
Как сообщила изданию «Подъем» одна из туристок, Анастасия Лебедева, закопать ров был невозможно – землю кто-то предусмотрительно убрал. Объехать препятствие мешали кусты, деревья, канавы и болотистая местность. Отдыхающие начали звонить в МЧС и районную администрацию, однако безрезультатно. Отозвались только в полиции – к месту подъехал сотрудник и составил протокол. Но также туристам не помог, все внимательно осмотрев, он удалился. Помог туристам только эвакуатор, который удалось вызвать уже когда стемнело.
«Он подъехал к краю, перекинул платформу через канаву, мы по очереди заезжали, он всех перетащил», – рассказала Анастасия Лебедева.
Анастасия и ее друзья до сих пор теряются в догадках, что это было – кто выкопал ров. Ни в одном ведомстве прояснить ситуацию пока не смогли. Например, в Росавтодоре и Ленавтодоре заявили, что к канаве не имеют никакого отношения. А у пользователей в соцсетях родилось несколько версий. Вот одна из них: «Кто-то отжал участок у озера и втихую порядки наводит». А вот другая:
«Типичный нехороший поступок лесников. Нужно было найти лесника, который обслуживает этот район, и перекопать вокруг его машины огромную яму – и пусть попробует выйдет!»