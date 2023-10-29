«Туристам тут не рады»: группа отдыхающих в Ленобласти попала в лесную западню

Группа туристов в Ленинградской области накануне попала в странную и крайне неприятную историю. Они отправились на автомобилях к живописному озеру возле поселка Новожилово в Приозерском районе (недалеко от Ладожского озера). Однако, когда возвращались, обнаружили, что единственная дорога, по которой они ехали, перекопана довольно глубоким рвом.

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Как сообщила изданию «Подъем» одна из туристок, Анастасия Лебедева, закопать ров был невозможно – землю кто-то предусмотрительно убрал. Объехать препятствие мешали кусты, деревья, канавы и болотистая местность. Отдыхающие начали звонить в МЧС и районную администрацию, однако безрезультатно. Отозвались только в полиции – к месту подъехал сотрудник и составил протокол. Но также туристам не помог, все внимательно осмотрев, он удалился. Помог туристам только эвакуатор, который удалось вызвать уже когда стемнело.

«Он подъехал к краю, перекинул платформу через канаву, мы по очереди заезжали, он всех перетащил», – рассказала Анастасия Лебедева.

Анастасия и ее друзья до сих пор теряются в догадках, что это было – кто выкопал ров. Ни в одном ведомстве прояснить ситуацию пока не смогли. Например, в Росавтодоре и Ленавтодоре заявили, что к канаве не имеют никакого отношения. А у пользователей в соцсетях родилось несколько версий. Вот одна из них: «Кто-то отжал участок у озера и втихую порядки наводит». А вот другая: