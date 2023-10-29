Дорога до Петербурга: топ-5 автобусных маршрутов из Москвы

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в этом году спрос на автобусные туры из Москвы остался на уровне прошлого года. Куда отправиться этой осенью, «Вечерняя Москва» спросила у генерального директора сообщества туроператоров «Большая страна» Юлии Репниковой.

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Автобусные экскурсионные туры востребованы круглый год, потому что их программа практически не зависит от погоды. Они подходят людям разных возрастов, и, например, можно отправиться в такое путешествие с ребенком во время школьных каникул. Если говорить о покупке полноценного тура, то его средняя цена на 2 дня — около 11 000 рублей на человека. Средняя цена тура на 3 дня — около 18 500 рублей. В цену входят все трансферы по программе, проживание в гостиницах 3* и 4*, питание и так далее. Самые популярные направления автобусных туров из Москвы осенью — в Тульскую область, путешествие по Калужскому тракту (2 дня). Пользуется спросом тур по самым знаковым местам Золотого кольца.

Видео дня

Культурная столица

Время в пути: от 9 часов

Цена: от 1200 рублей

Откуда: автовокзалы «Центральный», «Южные ворота», «Северные ворота»

Что посмотреть: Исаакиевский собор (на фото вверху), Казанский собор, Финский залив, Петропавловская крепость.

Снегурочка встречает

Время в пути: от 6 часов

Цена: от 1290 рублей

Откуда: автовокзал «Центральный»

Что посмотреть: Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, Костромские торговые ряды, Сусанинская площадь, беседка Островского, Резиденция Снегурочки.

Нижний да ближний

Время в пути: от 6,5 часа

Цена: от 1200 рублей

Откуда: автовокзал «Центральный»

Что посмотреть: Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Государственный банк, Нижне-Волжская набережная.

Владимир, жди

Время в пути: от 3 часов

Цена: от 550 рублей

Откуда: автовокзал «Центральный»

Что посмотреть: Успенский собор, Музей ложки (на фото слева один из экспонатов), Кузница Бородиных, Музей пряника.

Остановите у замка

Время в пути: от 5 часов

Цена: от 1000 рублей

Откуда: автовокзал «Центральный», «Северные ворота»

Что посмотреть: Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Дом художников, музей «Советская эпоха», музей «Рыбинские рыбы», Мавританский замок.

Вокзалы со всеми удобствами

Современные московские автовокзалы — комфортные пространства со множеством услуг и сервисов.

Камера хранения. У вас с собой тяжелые чемоданы, а до отправления автобуса еще полно времени? Не беда, оставьте их в камере хранения, а сами отправляйтесь на прогулку по городу. Один час хранения обойдется в 150 рублей, а 24 часа — 250 рублей.

С заботой о каждом. Автовокзалы Москвы полностью адаптированы для маломобильных граждан. Вы также можете попросить помощи в сопровождении, позвонив по телефону +7 (495) 539-54-54.

Комната матери и ребенка. Пеленальный столик, игровая зона, отдельный большой туалет — все это мамы с детьми смогут найти в специальной комнате на каждом автовокзале. Чтобы ее открыть, нужно обратиться к дежурному.

Зал ожидания повышенного комфорта. Подойдет для бизнес-поездок, деловых людей, которые хотят уединиться от большого скопления народа, сделать важный звонок и просто дождаться автобуса в лучших условиях. Здесь вы найдете мягкие кресла, журнальные столики, отдельный туалет, кулер с водой и многое другое.

Перекусить и зарядить. Проголодались? Не проблема, ведь на автовокзалах есть вендинговые автоматы с едой и напитками по доступным ценам. Если предпочитаете домашнюю кухню, то на вокзале есть также кафе, средний чек там составляет 300 рублей. А если у вас разрядился гаджет, то подзарядить его можно, арендовав специальное устройство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России: