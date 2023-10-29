Скатертью дорога до Петербурга: топ-5 автобусных маршрутов из Москвы
В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в этом году спрос на автобусные туры из Москвы остался на уровне прошлого года. Куда отправиться этой осенью, «Вечерняя Москва» спросила у генерального директора сообщества туроператоров «Большая страна» Юлии Репниковой.
Автобусные экскурсионные туры востребованы круглый год, потому что их программа практически не зависит от погоды. Они подходят людям разных возрастов, и, например, можно отправиться в такое путешествие с ребенком во время школьных каникул. Если говорить о покупке полноценного тура, то его средняя цена на 2 дня — около 11 000 рублей на человека. Средняя цена тура на 3 дня — около 18 500 рублей. В цену входят все трансферы по программе, проживание в гостиницах 3* и 4*, питание и так далее. Самые популярные направления автобусных туров из Москвы осенью — в Тульскую область, путешествие по Калужскому тракту (2 дня). Пользуется спросом тур по самым знаковым местам Золотого кольца.
Культурная столица
- Время в пути: от 9 часов
- Цена: от 1200 рублей
- Откуда: автовокзалы «Центральный», «Южные ворота», «Северные ворота»
- Что посмотреть: Исаакиевский собор (на фото вверху), Казанский собор, Финский залив, Петропавловская крепость.
Снегурочка встречает
- Время в пути: от 6 часов
- Цена: от 1290 рублей
- Откуда: автовокзал «Центральный»
- Что посмотреть: Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, Костромские торговые ряды, Сусанинская площадь, беседка Островского, Резиденция Снегурочки.
Нижний да ближний
- Время в пути: от 6,5 часа
- Цена: от 1200 рублей
- Откуда: автовокзал «Центральный»
- Что посмотреть: Нижегородский кремль, Чкаловская лестница, Государственный банк, Нижне-Волжская набережная.
Владимир, жди
- Время в пути: от 3 часов
- Цена: от 550 рублей
- Откуда: автовокзал «Центральный»
- Что посмотреть: Успенский собор, Музей ложки (на фото слева один из экспонатов), Кузница Бородиных, Музей пряника.
Остановите у замка
- Время в пути: от 5 часов
- Цена: от 1000 рублей
- Откуда: автовокзал «Центральный», «Северные ворота»
- Что посмотреть: Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Дом художников, музей «Советская эпоха», музей «Рыбинские рыбы», Мавританский замок.
Вокзалы со всеми удобствами
Современные московские автовокзалы — комфортные пространства со множеством услуг и сервисов.
Камера хранения. У вас с собой тяжелые чемоданы, а до отправления автобуса еще полно времени? Не беда, оставьте их в камере хранения, а сами отправляйтесь на прогулку по городу. Один час хранения обойдется в 150 рублей, а 24 часа — 250 рублей.
С заботой о каждом. Автовокзалы Москвы полностью адаптированы для маломобильных граждан. Вы также можете попросить помощи в сопровождении, позвонив по телефону +7 (495) 539-54-54.
Комната матери и ребенка. Пеленальный столик, игровая зона, отдельный большой туалет — все это мамы с детьми смогут найти в специальной комнате на каждом автовокзале. Чтобы ее открыть, нужно обратиться к дежурному.
Зал ожидания повышенного комфорта. Подойдет для бизнес-поездок, деловых людей, которые хотят уединиться от большого скопления народа, сделать важный звонок и просто дождаться автобуса в лучших условиях. Здесь вы найдете мягкие кресла, журнальные столики, отдельный туалет, кулер с водой и многое другое.
Перекусить и зарядить. Проголодались? Не проблема, ведь на автовокзалах есть вендинговые автоматы с едой и напитками по доступным ценам. Если предпочитаете домашнюю кухню, то на вокзале есть также кафе, средний чек там составляет 300 рублей. А если у вас разрядился гаджет, то подзарядить его можно, арендовав специальное устройство.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России:
— В этом году средняя полоса России в организованном сегменте в целом не продемонстрировала какого-то серьезного роста бронирований, как те же Кавказские Минеральные Воды. Но, правда, и не упала в спросе, как Алтай, Байкал и Камчатка.