Туристы, приезжающие на Камчатку, удивляют местных

Председатель Союза гидов Камчатки Татьяна Бутнор рассказала «Камчатке-Информ» о том, чем Петропавловск-Камчатский и его жители впечатляют гостей с материка и что удивляет самих горожан в поведении туристов.

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По ее словам, за трехчасовую обзорную экскурсию в столице края можно увидеть Свято-Троицкий собор, полюбоваться панорамой вулканов со смотровой площадки, посетить историческую часть. При этом гости изумленно рассматривают дома с контрфорсами на случай землетрясений, их радуют яркие фасады и разнообразие зданий в Петропавловске. Восторг вызывают чистая бухта и рассказы гидов о знаменитых людях, посетивших Камчатку.

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«В целом могу сказать, что уже не приходится слышать, мол, город ваш серый и убогий. В основном людям наш город нравится», – сказала Татьяна Бутнор.

Много вопросов задают по поводу быта, местных цен и особенностей. Туристы ценят, что люди на Камчатке гостеприимны и отзывчивы, всегда готовы подставить плечо – например, вытащить застрявшую машину. Даже краткое пребывание на Камчатке позволяет почувствовать, как здесь все друг другу помогают.

Гости с материка удивляют жителей Камчатки не меньше. По словам Татьяны Бутнор, в последнее время выросло количество тех, кто приезжает спонтанно, удачно купив недорогие билеты, но совершенно не подготовившись и даже не забронировав заранее отель. У них возникают проблемы с поиском жилья.

«Люди думают, что сюда прилетишь – и, как в Петербурге на Московском вокзале, тебя за руку будут хватать, предлагать квартиры, экскурсии и т. д. Здесь этого нет», – предупредила Татьяна Бутнор.

По ее словам, беспечные туристы сталкиваются с трудностями и при осмотре достопримечательностей: «Например, не понимают, зачем летом нужна тёплая одежда – а ведь без неё ни на вулкан не сходишь, ни на морскую прогулку не выйдешь».

В телеграм-канале «Крыша ТурДома», где обсуждается эта тема, жители Камчатки подтверждают: таких туристов действительно немало.

«И в июне автостопом к Вилючинскому вулкану пытались прорваться москвичи в кроссовках-сеточках, а там на перевале снега выше, чем вахтовка на базе “Урала”. И приезжают реально в ветровках из болоньи, и больше ничего из верхнего, а потом по форумам одежду ищут и обувь в поход. Полнейшая безалаберность и глупость», – привела примеры Ангелина.

Другие пользователи рекомендуют развивать на Камчатке сервисы по аренде треккинговой одежды, обуви и снаряжения, ведь обычному туристу далеко не всё можно предусмотреть.

Еще вариант предложила Ирина Сетунь – открыть в аэропорту магазин одежды и офис принимающего турагентства. Или же призывать туристов сразу обращаться в туристические компании, которые как минимум подскажут, какое взять снаряжение.