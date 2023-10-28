Туристические маршруты Среднего Урала стали лучшими в стране

Туристические маршруты Среднего Урала признали лучшими в стране. 7 туристических маршрутов заняли призовые места и взяли Гран-при на всероссийской туристской премии по этнотуризму «Маршрут года».

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Борьба развернулась за звание лучшего среди сотен проектов из 60 регионов Белоруссии и России.

«В преддверии зимних каникул такие результаты подтверждают актуальность и востребованность туризма на Урале. Согласно оценочным данным экспертов туристической отрасли, за зимний сезон 2023/2024 с ноября по февраль Свердловскую область могут посетить до миллиона человек. Наши проекты получают высокие оценки среди экспертов России», – отметила директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

290 проектов дошли до финала премии «Маршрут года», 18 из них – из Свердловской области. Гран-при в различных номинациях удостоились следующие свердловские маршруты: «Малахитовая линия» из Нижнего Тагила, «Императорский маршрут» от Центра развития туризма Свердловской области, «Экскурсия на ЕВРАЗ НТМК», серия экскурсий «#УВИДИМСЯВКАМЕНСКЕ» из Каменска-Уральского, межрегиональный снегоходный тур «Европа – Азия» и так далее.