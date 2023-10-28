Туристы хотят покорить самый высокий автомобильный перевал в России
Группа туристов попробует проехать по самому высокому автомобильному перевалу России Чегетджара.
Его высота более трех тысяч метров над уровнем моря. Место имеет несколько названий. Одно из самых популярных – Школьный. Грунтовая автомобильная дорога к месту появилась еще в советское время, до этого здесь пасли скот местные пастухи. Участники автопробега приехали из разных регионов России.
«Мы хотим показать, что сообща сможем выехать на самый сложный перевал России», – сказал организатор автопробега Беслан Бозиев.
«У нас есть маршруты, которые подходят для обычных машин. Есть маршруты, которые подходят только для подготовленных внедорожников. Сейчас мы выезжаем на маршрут только для подготовленных машин», – пояснила представитель джип-туризма в Кабардино-Балкарии Энжи Залукаева.
Маршрут к перевалу Чегетджара считается одним из наиболее опасных, но очень манящих мест Северного Кавказа.