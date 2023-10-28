Туристы хотят покорить самый высокий автомобильный перевал в России

Его высота более трех тысяч метров над уровнем моря. Место имеет несколько названий. Одно из самых популярных – Школьный. Грунтовая автомобильная дорога к месту появилась еще в советское время, до этого здесь пасли скот местные пастухи. Участники автопробега приехали из разных регионов России.