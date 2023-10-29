Эксперты отметили рост спроса на гостиницы на новогодние каникулы
Эксперты отметили рост спроса на гостиницы у самостоятельных туристов на новогодние каникулы. Количество заказов в России выросло в 1,8 раза, а для ближнего зарубежья - в три раза.
Причиной повышенного спроса является желание путешественников оплатить проживание по выгодным условиям. Самыми популярными направлениями являются Москва, Санкт-Петербург и Казань.
В Москве цена на размещение чуть выше средней, в Калининграде же можно найти самые бюджетные варианты. В ближнем зарубежье самые популярные маршруты - Белоруссия, Абхазия, Узбекистан, Армения и Азербайджан.