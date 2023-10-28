В Махачкале построили набережную протяженностью более 1 км

"В этом году нам удалось впервые построить современную и самую длинную набережную в Редукторном поселке Махачкалы общей протяженностью более 1 км. В рамках благоустройства берега Каспия выполнены работы по прокладке прогулочных зон, установке малых архитектурных форм и так далее. В перспективе планируется увеличить длину набережной еще на 400 м. Подобные объекты в городе не строились последние лет 30", - сказал собеседник агентства.