Места в гостиницах Соловков на лето-2024 расхватали за год вперед

Уже сейчас, в конце октября, на Соловецких островах реально забронировать на следующее лето номера лишь в самых дорогих гостиницах. Из почти двух десятков объектов размещения доступны единицы.

© tourdom.ru

С начала июня по конец сентября даже на большинство будних дней, не говоря уже о субботах-воскресеньях, есть места только в «Соловецкой Слободе» по цене от 9 тыс. руб. за ночь и в «Соловки-отель» – от 13 тыс. руб.

Видео дня

На отдельные летние даты доступны также апартаменты, но цена еще выше – от 18 тыс. руб. в сутки.

Вчера с инициативой законодательно регулировать туристические и паломнические поездки на Соловецкий архипелаг выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что люди должны знакомиться с Соловками и прикасаться к истории, но ради сохранения уникального наследия надо регламентировать посещение островов. Кроме того, «нельзя допустить дополнительную застройку Соловков объектами туристической инфраструктуры», – считает Его Святейшество.

Если строительство новых гостиниц запретят, то одним из способом избавить Соловки от чрезмерного наплыва туристов и сделать размещение более доступным действительно видится «административное перераспределение» потока туристов – чтобы на архипелаг приезжали не только летом, а в течение всего года.

Как показывают результаты опроса в тг-канале «Крыша ТурДома», с предложением патриарха регламентировать поездки на Соловки согласны 34% аудитории. Из них более половины считают, что квота не должна быть слишком маленькой, чтобы у людей оставался доступ на острова. Против ограничений – 18%. А трети опрошенных тема оказалась безразлична. Возможно, потому, что среди читателей нашего канала немало представителей турагентств, при этом организацией туров на Соловки занимаются немногие туркомпании – в основном туристы едут на архипелаг самостоятельно.