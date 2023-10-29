Эксперты назвали самые популярные направления в новогодние праздники

Эксперты назвали самые популярные направления у туристов по России в новогодние праздники
МТС Travel и Bronevik.com провели исследования и выяснили, какие направления для раннего бронирования на период 30 декабря по 8 января стали популярны у российских туристов. Так, число заранее заказанных туров по России выросло в 1,8 раз, а по ближнему зарубежью в три раза.
Самым популярным направлением стала Москва — 14% от всех бронирований. На втором и третьем месте Санкт-Петербург с показателем 8% и Казань с долей 7%. Дальше идут Нижний Новгород (5%) и Калининград (3%).
Средняя продолжительность таких туров — три дня, а средний чек — 21600 рублей.