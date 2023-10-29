Эксперты назвали самые популярные направления в новогодние праздники

МТС Travel и Bronevik.com провели исследования и выяснили, какие направления для раннего бронирования на период 30 декабря по 8 января стали популярны у российских туристов. Так, число заранее заказанных туров по России выросло в 1,8 раз, а по ближнему зарубежью в три раза.