Представлены варианты зимних каникул в Нижнем Новгороде

Портал Russia.Travel представил варианты зимних каникул в Нижнем Новгороде
Варианты зимнего отдыха в Нижнем Новгороде представил национальный туристический портал Russia.Travel. Различные подборки с достопримечательностями и местами отдыха появились на сайте.
Пресс-служба облправительства сообщает, что платформа была создана в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она призвана популяризировать туристические возможности регионов страны. По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, город в любой сезон привлекал много гостей, но в новогодние праздники особенно.
Портал собрал основные общественные места для отдыха: от Ярмарки и Кремля до галерей современного искусства и, даже, аквапарка. Также на странице, посвященной Нижнему Новгороду, есть список с кафе и ресторанами с уютной атмосферой и гостиницами.