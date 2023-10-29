Представлены варианты зимних каникул в Нижнем Новгороде

Варианты зимнего отдыха в Нижнем Новгороде представил национальный туристический портал Russia.Travel. Различные подборки с достопримечательностями и местами отдыха появились на сайте.

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Пресс-служба облправительства сообщает, что платформа была создана в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Она призвана популяризировать туристические возможности регионов страны. По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, город в любой сезон привлекал много гостей, но в новогодние праздники особенно.