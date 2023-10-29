Калугу ожидает наплыв туристов

За неделю до Дня народного единства, который в этом году выпадает на субботу и превращается в нерабочий понедельник, в гостиницах Калуги практически не осталось свободных номеров. Двухместные на предстоящие выходные дни забронированы полностью.

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Исключения, впрочем, встречаются. Одно из них - отель Four Points by Sheraton Kaluga. В нем пока еще можно снять 45-метровый люкс и 100-метровый президентский люкс. Согласно данным сайта отеля, цена за люкс на двоих за двое суток начинается от 33060 рублей, за президентский люкс – от 59660.