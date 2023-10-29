Составлен рейтинг горнолыжных курортов России

Согласно результатам опроса, лучшими россияне назвали склоны на Красной поляне, так считают 49%. На втором месте по популярности – Шерегеш (21%). 18% выбирают Белокуриху на Алтае, Домбай – 17%, и Архыз назвали лучшим горнолыжным курортом 16% опрошенных.

При этом каждый четвертый оценивает отечественные курорты на 10 из 10. Однако 19% россиян считают, что туристическим регионам еще есть над чем работать, можно многое улучшить. Главными недостатками отдыхающие называют большие очереди на подъемники, старые оборудование, не очень хорошие питание и сервис, а еще отсутствие инфраструктуры.