Под Челябинском возродилось озеро, которое загубили при СССР

В Копейске (Челябинская агломерация) начало возрождаться озеро Камышное, которое осушили в конце 40-х годов прошлого века ради добычи угля. Водные зеркала бывшего озера увеличиваются с каждым годом и их облюбовали местные рыбаки.

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«Мы здесь постоянно рыбачим в хорошую погоду. Есть карась, окунь, иногда карп долбит. Сам не ловил, но есть и судак, и толстолобик — кто-то зарыблял водоем в свое время», — рассказал URA.RU рыбак Владимир.

При этом возникновение старого озера несет ряд экологических и инфраструктурных проблем. Бывшее озеро разделяет дорога из поселка Бажово в поселок Старокамышинск — вода с обоих сторон вплотную подобралась к автомагистрали. Если темпы разрастания водоема продолжаться, то рано или поздно вода уничтожит основную межпоселковую дорогу Копейского округа.

«Насчет экологии мы не заморачиваемся. Да, здесь шахтовые воды тоже есть, может и вся таблица Менделеева тут. В шахту, говорят, в 90-е годы скидывали трупы больных коров, но тфу-тфу, ловим и едим рыбу — все здоровы», — пояснил рыбак.

Сейчас между Бажово и Старокамышинском появились как минимум пять водоемов на месте озера Камышное. Относительно недавно энергетики были вынуждены перенести на десятки метров электроопоры, поскольку старые оказались затоплены водой.

«В настоящее время разрабатывается проект водопонижения Копейского городского округа, в том числе осушения территории между Старокамышинским и Бажовским жилыми массивами. Срок исполнения 15 декабря 2024 года», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии Копейска.