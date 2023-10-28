«Байкальский сбор» – 50 тысяч с каждого туриста-дикаря

Ввести плату в размере 50 тысяч за посещение Байкала предлагает научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. По его мнению, такое экономическое ограничение необходимо, чтобы сохранить озеро, страдающее от наплыва туристов.

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«Диких туристов, которые туда приезжают, в этом году было уже 3 миллиона… Сколько эта территория может принять организованных туристов? Это, конечно, не 3 миллиона, это, скорее, три сотни тысяч, не более того. Этот баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством диких туристов нарушен по крайней мере десятикратно… Главная мера для устойчивого развития – сдержать поток неорганизованных туристов, для этого надо построить экономический барьер», – заявил ученый на конференции комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию.

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По его словам, через два-три года туристический поток вырастет до 5 миллионов человек в год, при этом доступной для такого количества посетителей инфраструктуры нет, как нет и возможности ее построить за короткий срок.

Ученый предлагает ввести въездную плату на озеро для всех, кроме местных жителей, и это не курортный сбор в 100 рублей, который берётся в гостиницах, а плата именно за въезд.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, посещая Улан-Удэ, заявил, что тема, связанная с охраной озера Байкал, для законодателей имеет огромное значение.

«… могу сказать, что настроены на поиск решения, чтобы жизнь людей, которые оказались заложниками всех ограничений особо охраняемой природной территории, где они живут, изменилась к лучшему, чтобы те проблемы, с которыми они сталкиваются, как можно быстрее ушли в прошлое», – отметил он в ходе совещания по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал.

Как подчеркнул спикер ГД, надо выйти на решения, которые будут оптимальными и никоим образом не подвергнут опасности озеро Байкал, а наоборот, сделают все для того, чтобы более эффективно решались вопросы защиты природы.

По информации пресс-службы нижней палаты, принятый в первом чтении законопроект «Об охране озера Байкал» направлен на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории граждан. Предусмотренные документом нормы, в частности, позволят построить селезащитные сооружения, чтобы не допустить попадания вредных веществ уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в озеро и создать необходимую для сохранения экологии туристическую инфраструктуру.

Правительство РФ в ближайшие три года – с 2023 по 2025 год – направит почти 22 млрд рублей на сохранение озера Байкал, сообщила в марте во время «правительственного часа» в Государственной Думе заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко.

Побывавшие в марте на Байкале китайские туристы отметили наличие проблем с туалетами, мобильным интернетом, оплатой банковскими картами и рекомендовали включить в меню китайские блюда, хотя и местную еду оценили высоко.

«Больше всего в путешествиях запоминаются бытовые сложности. Их количество нужно уменьшать. Это задача и для отвечающих за туристическую инфраструктуру властей, и для владельцев гостиниц», – отметил генеральный директор ООО «ГК «РАМЕС» Игорь Лиманский на встрече в Торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

Как заявил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, ежегодно регион посещает более 1,7 млн туристов, в том числе почти полмиллиона – иностранные гости.

«Создание комфортных условий для гостей региона, повышение качества оказываемых услуг, соблюдение стандартов сервиса гостеприимства являются одними из приоритетных задач правительства», – отметил он.

В настоящее время корпорация «Туризм.РФ» реализует комплексный туристический проект «Грин Флоу Байкал», который предусматривает создание круглогодичного туристического комплекса на берегу озера в селе Турка Прибайкальского района Республики Бурятия.

«На площади 1,7 га будет построена четырехзвёздная гостиница на 153 номера и создана оздоровительная инфраструктура. Ввод в эксплуатацию запланирован в 1 квартале 2025 года», – говорится в сообщении корпорации.

Строительство осуществляется с учетом всех законодательных норм и требований в целях сохранения уникальной природы Байкала.

"Так как у нас население поражено страстью к бродяжничеству, к воле, а не к организованному туризму, то у нас люди всюду «ездют и гадют», и больше ничего не делают, – отмечает руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук. – У нас люди не привыкли к организованному туризму, поэтому предложение Данилова-Данильяна сводится к тому, чтобы свести на ноль разницу в цене между посещением дома отдыха и отдыха в палатке. И то, и другое будет стоить одинаково и, скорее всего, тогда уже выберут организованный отдых, который наносит меньше вреда природе. Будет нормальная конкуренция между двумя видами отдыха – организованным и неорганизованным".

«СП»: А как вообще контролировать «диких» туристов? Они приехали, разбили палатку, развели костерок, после себя ничего не убрали и уехали.

– Знаете, как хорошо горят палатки? После того как сгорит десяток палаток, все будет в порядке.

«СП»: Это криминал.

– Местные очень хотят защищать свой регион. И если к организованным туристам очень хорошо и гостеприимно относятся, поскольку понимают, что с них деньги идут, то к этим бродягам относятся плохо. Я и сам к ним плохо отношусь, потому что действительно портят всё.

«СП»: Почему именно Байкал страдает от наплыва туристов? Другие регионы не страдают, там все хорошо?

– Видимо, потому что Байкал на слуху.

Организованный туризм дает процветание регионам, а неорганизованный – это статья расходов. За ними еще убирать надо. А местные поселения жутко бедные.

Инфраструктуру надо строить. С другой стороны, если бы был наплыв в течение всего года, то построят. Но у нас люди пользуются инфраструктурой Байкала в основном в межсезонье и зимой, а летом большая в процентном отношении часть пользуется именно диким отдыхом.

Вице-президент РСТ, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отмечает, что экологические и антропогенные нагрузки должны оценивать специалисты.

– Ученый высказывает свое мнение. Наверняка есть и другие мнения. При реализации любых проектов – будь то на Байкале, на Азовском или Черном море – существует порядка ста рекомендаций от экологов, которые учитываются при проектировании и реализации тех или иных проектов.

Взимание платы, наверное, не самое главное, на эту плату не заменишь очистные [сооружения] и остальное, что служит для устойчивого развития туризма, в частности и, в целом, для цивилизации и хозяйствования. Пока взимание платы вряд ли кому помогло.

«СП»: Поток туристов на Байкал действительно так сильно вырос?

– Вырос, но я не специалист по Байкалу. Как правило, ущерб наносят неорганизованные потоки, когда идет самостийное строительство, захват территорий, а на Байкале такого рода немало. Цивилизованное освоение территории обеспечивает устойчивость экосистемы, поэтому и нужны природоохранные, организационно-технические, логистические и другие меры, чтобы все было упорядочено.