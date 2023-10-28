Россияне забронировали на зиму в два раза больше туров с отдыхом на природе

В лидерах – Мурманская область, Байкал и Карелия.

© runews24.ru

Российские туристы забронировали на эту зиму в два раза больше путёвок с отдыхом на природе по сравнению с прошлым годом. В лидерах – Мурманская область, Байкал и Карелия. Об этом туроператор «Алеан» сообщил для РИА «Новости».

Видео дня

У Карелии 54% бронирований, у Байкала – 18%, Мурманской области – 17%, Алтая – 8%, Северного Кавказа – 3%.

Четырёхдневный тур в Карелию на новогодние дни стоит от 68,4 тыс. рублей за двоих, пятидневный на Байкал – от 133,4 тыс. рублей, трёхдневный на Северный Кавказ и в Мурманскую область – от 60,9 тыс. и 106,6 тыс. рублей соответственно, шестидневный тур на Алтай обойдётся от 90-111 тыс. рублей.

В «Алеан» рассказали, что спрос на Карелию на зимний сезон популярен, так как помимо природных достопримечательностей туристы посещают резиденцию карельского Деда Мороза, могут покататься на оленьих и собачьих упряжках.

Путешественники посещают водопады Кивач, Ахвенкоски, горный парк «Рускеала». Кроме того, на Мраморном каньоне зимой включают художественную подсветку.

Байкал привлекает туристов тем, что в январе там замерзают заливы и небольшие бухты. Туроператор уточнил, что пик бронирований приходится на туры с середины февраля по март, когда озеро сковано льдом. Уже сейчас туристы покупают путевки на февраль.

В Мурманской области россиян привлекает фотоохота за северным сиянием. Туристы посещают природный парк «Териберка», там можно увидеть пляж с гладкими камнями необычной формы («драконьи яйца»), замерзший Батарейский водопад.

Алтай привлекает туристов природой. В «Алеан» рассказали, что природа региона даже зимой поражает разнообразием красок. Голубая глина на дне Гейзерного озера делают воду бирюзовой. Кроме того, можно увидеть «алтайский Марс» – урочище Кызыл-Чин, полюбоваться его красными скалами под белым снегом.

По данным туроператора, на Северный Кавказ туристы едут ражи горнолыжного отдыха. Пользуются спросом туры по Кавказу. Россияне посещают Приэльбрусье, Архыз, Домбай, нацпарк Алания, источники Адыгеи.