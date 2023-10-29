Стартовали продажи билетов на новогодние рейсы ретропоездов «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург»
В Екатеринбурге открылась продажа билетов на новогодние рейсы ретропоезда «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург». Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Билеты можно приобрести за 120 суток до поездки.
Ретропоезд «Уральский экспресс» состоит из локомотивов, в том числе на паровой тяге. Вагоны оформлены по эскизам начала XX века.
Состав делает остановки в Шувакише, Верхней Пышме музее, Шувакише туристическом.
«Вечерний Екатеринбург» – кольцевой маршрут «Уральского экспресса».
Пассажиры этого ретропоезда погрузятся в атмосферу начала прошлого века. На платформе установлены старинный навигационный указатель, станционный колокол и деревянные навесы со скамьями.
На территории перед вокзалом есть костровая чаша. Её зажигают перед прибытием ретропоезда.