Стартовали продажи билетов на новогодние рейсы ретропоездов

В Екатеринбурге открылась продажа билетов на новогодние рейсы ретропоезда «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург». Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

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Билеты можно приобрести за 120 суток до поездки.

Ретропоезд «Уральский экспресс» состоит из локомотивов, в том числе на паровой тяге. Вагоны оформлены по эскизам начала XX века.

Состав делает остановки в Шувакише, Верхней Пышме музее, Шувакише туристическом.

«Вечерний Екатеринбург» – кольцевой маршрут «Уральского экспресса».

Пассажиры этого ретропоезда погрузятся в атмосферу начала прошлого века. На платформе установлены старинный навигационный указатель, станционный колокол и деревянные навесы со скамьями.