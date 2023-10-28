В Ханты-Мансийске разработают пеший турмаршрут «Тропа до Кукушкиного озера»

Идею предложил преподаватель местного колледжа Александр Ушаков.

© runews24.ru

В Ханты-Мансийске предложили разработать новый пеший туристический маршрут от города до озера Кукушкино. Об этом горожане сказали на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой.

Преподаватель местного колледжа Александр Ушаков рассказал, что есть трек от Ханты-Мансийска до села Шапши и предложил продлить его до Кукушкиного озера. Ушаков уточнил, что «Тропа до Кукушкиного озера» будет именно маршрутом для пешего туризма, а не экскурсионным. По его словам, маршрут потом можно масштабировать для других городов.

Губернатор поручила властям города поработать над этим предложением. Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин сказал, что идею нужно обязательно воплотить в жизнь не только на Кукушкином озере, а в сторону озера Ваштора.