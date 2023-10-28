Какие направления россияне выбирают для отдыха осенью

Чаще всего осенью россияне отправляются отдыхать на море или проводят отпуск дома. Такими данными с RT поделились представители сервиса для планирования путешествий. Так, любители пляжного отдыха отдают предпочтение Таиланду, а желающие найти место с обстановкой, приближенной к домашней, — Солнечногорску.

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Большинство россиян — 31% опрошенных представителями сервиса OneTwoTrip — осенью едут на море. В ноябре для такого типа отдыха всё ещё есть подходящие направления: например, Таиланд. Одному туристу билеты туда-обратно в среднем обойдутся в 60 тыс. рублей, а ночь в трёхзвёздочном отеле — в 4 тыс. рублей.

Ещё 25% респондентов ответили, что осенью предпочитают проводить время дома. Похожую уютную обстановку можно найти и в загородных отелях. Хорошие варианты есть в Подмосковье: Солнечногорск (ночь в отеле обойдётся примерно в 4,2 тыс. рублей), Долгопрудный (3 тыс.), Видное (2,5 тыс.).

Каждый пятый опрошенный (21%) осенью любит совершать вылазки на природу. Для подобных поездок подойдут Архыз или Домбай. Лететь удобнее всего до Минеральных Вод: билеты в обе стороны обойдутся в 11 тыс. рублей, а номер в отеле — в 4,3 тыс.

14% респондентов признались, что осенью обычно никуда не ездят, 12% — что посещают различные фестивали, концерты и мероприятия. 8% опрошенных для отдыха осенью выбирают гастропутешествия. Одно из лучших направлений здесь — Грузия. Средняя стоимость авиабилетов до Тбилиси составляет 33 тыс. рублей, а номер в отеле — 4,6 тыс.

И наконец, 8% путешественников ответили, что осень любят проводить за занятиями спортом, в том числе экстремальным. Такие туристы в ноябре могут открыть горнолыжный сезон: в середине месяца гостей уже ждут снежные склоны Шерегеша (ближайший аэропорт расположен в Новокузнецке, перелёт стоит порядка 17 тыс. рублей, а ночь в отелях — около 5 тыс. рублей).