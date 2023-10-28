В акватории Байкала произошло землетрясение

Землетрясение мощностью 4,4 балла произошло в акватории Байкала в районе села Гремячинск Прибайкальского района Бурятии. Об этом сообщили в МЧС региона.

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«Магнитуда: 4,4, энергетический класс: 12», – говорится в сообщении.

Само землетрясение произошло в 22 километрах на северо-запад от села Гремячинск Прибайкальского района Бурятии, в акватории Байкала. Толчки при этом ощутили жители столицы республики – Улан-Удэ, а также ряда населенных пунктов в Прибайкальском районе.