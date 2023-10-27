В Камчатский край организуют промотуры для китайцев

В 2024 году для китайских туристов из провинции Хэйлунцзян планируют организовать специальные промотуры. Об этом сообщил глава Камчатки Владимир Солодов в ходе поездки в КНР.

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Губернатор отметил, что это поможет направить в край дополнительный приток инвестиций, благодаря которому возможно развитие всего Камчатского края и туристической инфраструктуры.