В Камчатский край организуют промотуры для китайцев
В 2024 году для китайских туристов из провинции Хэйлунцзян планируют организовать специальные промотуры. Об этом сообщил глава Камчатки Владимир Солодов в ходе поездки в КНР.
Губернатор отметил, что это поможет направить в край дополнительный приток инвестиций, благодаря которому возможно развитие всего Камчатского края и туристической инфраструктуры.
Также Солодов договорился о том, что в Камчатском государственном университете имени Витуса Беринга начнут преподавать китайский язык в рамках сотрудничества с Хэйлунцзянским университетом.