Куда не ступала нога человека: туристов манит свердловский Север

Туристы из Свердловской области и других регионов России интересуются заповедными местами севера региона, так как ожидают необычный и нетривиальный отдых, сообщили в свердловском правительстве .

«Туристам все больше нравятся неизведанные места, непопулярные. Учитывая, что предприниматели создают там необходимую инфраструктуру, то это еще больше подогревает интерес со стороны туристов», — рассказала директор департамента.

Этим сегодняшние гости региона и местные краеведы разительно отличаются от себя самих ковидного периода, когда в фаворе был так называемый экотуризм. стабильный спрос, кроме вышеперечисленных мест, показывает центр «Пристань Гари». А туристы – гости из двух столиц, автономных округов Тюменской области (им ближе). На доступность таких локаций работают усилия РЖД и автоперевозчиков, которые настраивают подходящие маршруты.