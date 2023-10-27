Туристов предупредили об извержении вулкана на Камчатке

Жителям и гостям Камчатского края рекомендуется воздержаться от туристических поездок к извергающемуся Ключевскому вулкану. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

Возможны пепловые выбросы до 12 километров над уровнем моря, предупреждают в ведомстве.

Вулкан Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его высота составляет 4 750 метров над уровнем моря.