Север Свердловской области привлекает туристов своей неизбитостью
Туристы предпочитают отправляться по непопулярным маршрутам, потому выбирают направления в сторону севера Свердловской области — Ивдель, Карпинск и Краснотурьинск. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила директор регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.
«Туристы изменились с точки зрения интересов. Если после ковида был запрос на развитие экологического туризма, то сейчас туристам все больше нравятся неизведанные места, непопулярные. Высокий спрос на туристический центр „Пристань Гари“ — люди туда едут не только через туроператоров, но и самостоятельно. Высокий спрос появляется на путешествия в Карпинск, Краснотурьинск, Ивдель. Учитывая, что предприниматели создают там необходимую инфраструктуру, то это еще больше подогревает интерес со стороны туристов», — сообщила Туканова.
Также она обратила внимание, что на север области едут не только свердловчане, но и путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга, ЯНАО и ХМАО. «С учетом логистики, север становится все более доступным: улучшаются железнодорожные и автомобильные сообщения», — подчеркнула Туканова.
Ранее стало известно, что в 2023—2024 годах на перевале Дятлова откроют «эконом» и «люкс» визит-центры, а в настоящий момент заканчивается строительство 11 модульных домиков. Также свердловские власти задумались о развитии железнодорожного транспорта до Ивделя, чтобы привлечь еще больше туристов. При этом президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отмечал, что туры на перевал находятся вне правового поля и несут риск для жизней отдыхающих.