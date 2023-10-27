Север Свердловской области привлекает туристов своей неизбитостью

«Туристы изменились с точки зрения интересов. Если после ковида был запрос на развитие экологического туризма, то сейчас туристам все больше нравятся неизведанные места, непопулярные. Высокий спрос на туристический центр „Пристань Гари“ — люди туда едут не только через туроператоров, но и самостоятельно. Высокий спрос появляется на путешествия в Карпинск, Краснотурьинск, Ивдель. Учитывая, что предприниматели создают там необходимую инфраструктуру, то это еще больше подогревает интерес со стороны туристов», — сообщила Туканова.