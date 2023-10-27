Гастрокультурный фестиваль пройдет на «Эльбрусе»

Гастрокультурный фестиваль «Вкус Эльбруса» пройдет с 3 по 5 ноября в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА КБР.

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«Этот праздник впервые состоится на одноименном курорте, но обещает стать традиционным в канун открытия зимнего туристического сезона», — говорится в сообщении.

В фестивале смогут принять участие все желающие, они также смогут продегустировать национальные блюда. Для семей участников СВО будет организована специальная экскурсионная программа с посещением канатной дороги.

Гости фестиваля оценят еду, приготовленную из местных экологически чистых продуктов – мяса, овощей, фруктов и ягод. В меню также будут будут позиции, которые вдохновлены непосредственно фестивалем. Всего на «Вкусе Эльбруса» будут представлены 10 ресторанных концепций.