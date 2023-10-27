Определены самые популярные горнолыжные курорты России

Склоны Красной Поляны, Шерегеша в Кемеровской области и Белокурихи на Алтае стали самыми популярными горнолыжными курортами России. Об этом сообщает "Москва 24" с ссылкой на данные "Яндекс Путешествий".

За Красную Поляну проголосовали 49% респондентов, а за курорты Шерегеша и Белокурихи – 21% и 18% от общего числа опрошенных соответственно. Также популярностью у россиян пользуются Домбай и Архыз на Кавказе.

Отмечается, что горнолыжным спортом увлекается треть жителей страны. Из них 38% отправляются в горы минимум один раз в сезон, а еще 30% делают это несколько раз.

Также аналитики выяснили, что 90% горнолыжников предпочитают отечественные курорты, еще 5% – зарубежные. Остальные посещают и те, и другие.