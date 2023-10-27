Эксперт рассказал о ценах на новогодние туры по РФ
Новогодние путешествия по некоторым направления внутри России подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет «Коммерсант». Среди самых популярных мест отдыха по-прежнему остаются курорты Сочи и «Красной Поляны». Минимальная стоимость тура туда - 50 тысяч на двоих за 4 дня, в отелях 5 звезд цены стартуют от 150 тысяч на двоих. О других популярных направлениях отдыха в новогодние праздники Авторадио рассказал эксперт по туризму Николай Мельник:
«Предлагается провести новогодние праздники в парк-отелях Московской области, которые работают на питании «всё включено». У каждого отеля своя программа, и стоимость от 25 тысяч за ночь до 55, в зависимости от объекта. Ну и, конечно, Тюмень, Калининград, Казань та же самая. Здесь стоимость ночи от 5 тысяч рублей. Что касается интересных мест, то я хотел бы выделить Тюмень, потому что есть объекты, которые находятся на водохранилищах и которые имеют горячие источники, которые бьют прямо из-под земли. Стоит не забывать ещё о том, что очень многие отправляются в вотчину Деда Мороза, а это не только Великий Устюг, но у нас ещё есть и вотчина Карельского Деда Мороза. Там можно покататься на оленьих упряжках, на хаски, посмотреть мастерскую игрушек и так далее».
По словам эксперта, стоимость тура в Карелию начинается от 80 тысяч рублей на человека.